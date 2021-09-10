Afrika Kalkınma Bankasından Botsvana'ya 137 milyon dolarlık destek

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), ekonomi alanında reform adımları atan Botsvana'ya 137 milyon dolarlık krediyi onayladı.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), ekonomi alanında reform adımları atan Botsvana'ya 137 milyon dolarlık krediyi onayladı.

AfDB Güney Afrika Bölgesi Kalkınma ve İş Verimi Direktörü Leila Mokadem, Botsvana'da tarım ve sanayi alanında kalkınmaya yönelik atılan adımları desteklediklerini açıkladı.

Botsvana'ya verilmek üzere 137 milyon dolarlık kredinin onaylandığını belirten Mokadem, yapılan destek ile istihdamın da artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Ekonomisi hızla büyüyen Botsvana, Afrika ülkeleri arasında en rekabetçilerden biri olarak sayılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak