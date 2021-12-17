Afrika Kalkınma Bankası Nijerya'ya 170 milyon dolar kredi verdi - Haberler
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Afrika Kalkınma Bankası Nijerya'ya 170 milyon dolar kredi verdi

Afrika Kalkınma Bankası Nijerya'ya 170 milyon dolar kredi verdi
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), dijital ve yaratıcı girişim projelerinde kullanılmak üzere Nijerya'ya 170 milyon dolar kredi verdi.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), dijital ve yaratıcı girişim projelerinde kullanılmak üzere Nijerya'ya 170 milyon dolar kredi verdi.

Afrika Kalkınma Bankasından yapılan yazılı açıklamada, AfDB'nin Nijerya'da dijital ve yaratıcı girişim programını finanse etmek için 170 milyon dolarlık krediyi onayladığı belirtildi.

Programın Nijerya'nın sahip bulunduğu çok sayıda genç nüfus için daha sürdürülebilir işler oluşturma ve daha kapsayıcı şekilde yeniden inşa çabalarının parçası olduğu ifade edildi.

AfDB Başkanı Akinwumi Adesina, krediye ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin sadece politika yapmaktan çok daha büyük bir rolünün olduğunu söyledi.

Programın 15-35 yaşlarındaki vatandaşları hedef aldığını belirten Adesina, "Yenilikçi olmaları ve önemli büyüme sektörlerinde özel sektör yatırımlarından yararlanmak için altyapıyı ve riskten arındırmayı içeren kolaylaştırıcı bir ortam yaratmaları gerekiyor." dedi.

AfDB, daha önce Nijerya'nın tarım alanında kalkınması için 210 milyon dolar destek sağlayacağını bildirmişti.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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