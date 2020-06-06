Afrika Kalkınma Bankası, "kıtanın en büyük ekonomisi" Nijerya'ya Kovid-19 borcu verilmesini onayladı
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Afrika Kalkınma Bankası, "kıtanın en büyük ekonomisi" Nijerya'ya Kovid-19 borcu verilmesini onayladı

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Afrika'nın "en büyük ekonomisi" Nijerya'ya yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 288,5 milyon dolarlık borcun verilmesini onayladı.

Afrika Kalkınma Bankası,
06.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:21

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Afrika'nın "en büyük ekonomisi" Nijerya'ya yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 288,5 milyon dolarlık borcun verilmesini onayladı.

AfDB Nijerya Direktörü Ebrima Faal, gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen borçla Kovid-19 salgınının Nijerya ekonomisine olumsuz etkilerini azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Faal, "Nijerya'nın ekonomik olarak acil toparlanmaya ihtiyacı var ve 288,5 milyon dolarlık borç onaylandı. AfDB ve diğer uluslararası kuruluşlar, Nijerya Federal Hükümeti ile orta vadeli yapısal reformlar için masaya oturacak." ifadesini kullandı.

Nijerya'da petrol gelirlerinden daha çok yurt içi gelirleri artırmayı ve çeşitlendirmeyi amaçladıklarının altını çizen Faal, AfDB'nin Kovid-19 fonlarının kullanılmasıyla ilgili Nijerya'ya bir denetçi atayacağını kaydetti.

Faal, "AfDB denetçisi, Nijerya Genel Sayıştayı ile koordineli çalışacak ve şeffaflıkla hesap verilebilirliğin devamını sağlayacak." dedi.

Nijerya, kıtanın en büyük ekonomisi olmuştu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2019'un son çeyreğinde yaşanan ekonomik durgunlukla Nijerya 2014'ten sonra yeniden kıtanın en büyük ekonomisi olmuştu.

Afrika'nın batısındaki Nijerya, kıtanın en büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip ülkeleri arasında yer alıyor. Ancak ülke, petrol çıkarılan bölgelerde artan korsan faaliyetler, adam kaçırma ve petrol hırsızlığı ile yolsuzluklar gibi nedenlerden 2019'da 750 milyon dolar kaybetti.

Ülke gelirlerinin yüzde 90'ını petrol ve doğal gaz oluştururken Nijerya, gelecek 3 yılda tarım başta olmak üzere ekonomisini petrol dışı ürünlere yönlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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