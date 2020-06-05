Afrika Kalkınma Bankası Başkanına yolsuzluk soruşturması Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), yolsuzluk yaptığı ve adam kayırdığı ileri sürülen Başkan Akinwumi Adesina hakkında bağımsız soruşturma yapılmasına onay verdi.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), yolsuzluk yaptığı ve adam kayırdığı ileri sürülen Başkan Akinwumi Adesina hakkında bağımsız soruşturma yapılmasına onay verdi.

AfDB Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, daha önce iç soruşturma geçiren ve aklanan Başkan Adesina'ya karşı yöneltilen suçlamaların ve dosyanın bağımsız bir kurulca yeniden incelenmesinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, bağımsız soruşturmanın, tecrübesi sorgulanamayacak yüksek vasıflı kişiler tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Bankada çalışan ve isimleri gizli tutulan bir grup kişi, Adenisa'nın banka etik kurallarına uymayarak, pozisyonundan kişisel çıkar sağladığı, bazı kişileri kayırdığı ve ayrıcalıklı muamelede bulunduğu iddasında bulunmuştu.

ABD ve Nijerya karşı karşıya

Nijerya'dan sonra bankanın ikinci büyük ortağı olan ABD, geçen ay Adesina'ya yönelik iç soruşturmayı yeterli bulmayarak yeni bir soruşturma başlatılması çağrısı yapmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ağustos ayında yeniden aday olmak isteyen Adenisa'ya, hakkındaki iddialara rağmen destek verdiğini belirtmişti.

Adesina da hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA