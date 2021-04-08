Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Hindistan Serum Enstitüsünden Kovid-19 aşısı almayacak

ADDİS Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Hindistan Serum Enstitüsünden aşı almama kararı verdiklerini açıkladı.

ADDİS Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Hindistan Serum Enstitüsünden aşı almama kararı verdiklerini açıkladı.

Africa CDC Halk Sağlığı Enstitüleri ve Araştırma Birimi Başkanı Raji Tajudeen, AA muhabirine, sadece ABD ilaç şirketi Johnson and Johnson'dan aşı alınacağını açıkladı.

Tajudeen, Kovid-19'la mücadelede dünyanın en büyük aşı üreticilerinden Hindistan Serum Enstitüsüne ait Kovid-19 aşılarını alma planından vazgeçtikleri bilgisini paylaşarak, "Africa CDC, Kovid-19 aşılarının tümünü Johnson and Johnson şirketinden alacaktır." dedi.

Tajudeen, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da kıtaya aşı tedarikinin devam edeceğini aktardı.

Afrika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bine yaklaştı

Vaka sayısının 4 milyon 338 bin 109 kişiye ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 887 bin 311'e yükseldi.

Kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 114 bin 914'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak