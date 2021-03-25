Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Nkengasong'dan "aşı savaşı" uyarısı Açıklaması
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Nkengasong'dan "aşı savaşı" uyarısı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Nkengasong'dan 'aşı savaşı' uyarısı Açıklaması

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı tedarikinde yaşanan sıkıntıların Afrika ülkelerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı tedarikinde yaşanan sıkıntıların Afrika ülkelerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Africa CDC Direktörü Dr. John Nkengasong, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yeni korkularla birlikte yaşanan Kovid-19 aşı savaşı, Afrika'ya aşı tedarikinde gecikmelerin yaşanmasına neden olabilir." dedi.

AstraZeneca aşısının kullanımının bazı ülkelerde askıya alındığına dikkati çeken Nkengasong, "Aşıya erişimde zorluk yaşarsak hayatlar kaybedilebilir. İnsanlığın virüsle mücadele etmek için aşı savaşına girmesine gerek yok, aksi halde hepimiz kaybedeceğiz." açıklamasını yaptı.

İngiltere ile AB arasında aşı krizi

Oxford Üniversitesiyle birlikte aşı geliştiren İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın, Avrupa Birliğine (AB) daha önce belirlenen dozdan daha azını vereceğini açıklaması sonrası Avrupa'da İngiltere ve AB arasında Kovid-19 aşısı tartışması başlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasındaki aşı uçurumunun her geçen gün büyüyerek "kara mizaha" dönüştüğü uyarısı yapmıştı.

DSÖ, Afrika'da hiçbir ülkenin AstraZeneca aşısını reddetmediğini belirtmişti.

Yoksul ülkelere aşı erişimini sağlayan uluslararası Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) desteğiyle bugüne kadar 28'den fazla Afrika ülkesine Kovid-19 aşısı ulaştı.

Öte yandan, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yetkililer, dün, ülkede Kovid-19 vakaların artış göstermesi üzerine Hindistan Serum Enstitüsünce üretilen Oxford-AstraZeneca aşısının diğer ülkelere ihracatının geçici olarak durdurulduğunu bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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