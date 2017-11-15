Afrika Hapkido Birliği Kuruldu





11-12 kasım 2017 tarihleri arasında Fas'ın Marakeş şehrinde bir araya gelen 11 Afrika ülkesi delegeleri Türkiye'nin başkanlığında ilk defa Hapkido spor dalında bir araya gelip Afrika birliğini kurdular.



WAHA (World All Hapkido Association) nın dönem başkanı olan Şükrü Kınataş ve WAHA Başkan Yardımcısı Muhammed El Hibari'nin (Fas) girişimleriyle kurulan WAHU (Waha Africa Hapkido Union) Afrika Hapkido birliğinin ilk genel kuruluna Angola, Demokratik Kongo, Cezayir, Kamerun, Libya, Mali, Moritanya, Tunus, Senegal, Fas ve Türkiye katıldı.



Fas Judo Federasyonu ve Dünya Hapkido Federasyonu'nun organizasyonu ile Marakeş'te yapılan genel kurulda Fas'tan Muhammed el Hibari Birliğin Başkanlığı'na getirildi. Türkiye'den Şükrü Kınataş ise Onursal Başkanlığa seçildi.



