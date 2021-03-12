Afrika Futbol Konfederasyonun yeni başkanı Patrice Motsepe
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Afrika Futbol Konfederasyonun yeni başkanı Patrice Motsepe

12.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:23
Afrika Futbol Konfederasyonun yeni başkanı Patrice Motsepe

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) yeni başkanı Patrice Motsepe oldu.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) yeni başkanı Patrice Motsepe oldu.

Fas'ın Rabat şehrinde 43. kez düzenlenen genel kurulda seçime tek aday olarak giren Motsepe başkan seçildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da genel kurula katılarak, konfederasyon üyelerinin birlik içerisinde seçime girmesini övdü.

Afrika futbolunun yeni başkanı olan Motsepe, Güney Afrikalı bir işadamı. Motsepe, ayrıca 20 yıldır Güney Afrika'da Mamelodi Sundowns Kulübünün başkanlığını yapıyor.

Öte yandan son başkan Ahmed Ahmed, konfederasyonun fonlarını usulsüz biçimde kullandığı gerekçesiyle FIFA tarafından 5 yıl men cezası almıştı. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Ahmed'in cezasını 2 yıla indirse de bu süre seçimlere girebilme ihtimalini ortadan kaldırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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