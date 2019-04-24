Afrika'dan Her Yıl Milyarlarca Dolarlık Altın Yasa Dışı Yollarla Çıkarılıyor

Her yıl milyarlarca dolar değerinde altın, kaçak yollarla Afrika'dan çıkarılarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden Avrupa ve ABD pazarlarına giriyor.

Reuters'ın ulaştığı gümrük verilerine göre BAE, Afrika ülkelerinden 2016 yılında toplam 15,1 milyar dolarlık altın ithal etti. Bu miktar hem dünyada Afrika'dan yapılan en büyük altın ithalatı oldu, hem de 2006 yılında BAE'nin yaptığı 1,3 milyar dolarlık altın ithalatının 10 yılda maddi açıdan 10 kattan fazla arttığını gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle