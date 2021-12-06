Afrika'dan geldiler, Deniz Dünyası'nı gezdiler

ANKARA (İHA) - Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası, Afrika'nın çeşitli ülkelerinden eğitim için Ankara'ya gelen 50 öğrenciyi misafir etti. Öğrenciler, devasa akvaryumda deniz ve okyanus canlılarını yakından görme fırsatı buldular.

Ankara'dan ve dünyanın birçok noktasından turistik gezi amacıyla Deniz Dünyası'na yoğun ilgi gösterildiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Deniz Dünyamız, akın akın ziyarete gelen öğrencilerimizi misafir ediyor. Tesisimiz ilçemizdeki ilkokul, ortaokul ve liseler için düzenlediğimiz gezilerle öğrencilerimizin deniz ve okyanus canlılarını tanımalarına fırsat sunuyor. Aynı zamanda farklı ülkelerden gelerek Keçiören'imizi ziyaret eden öğrencilerimize de deniz ve okyanus havasını teneffüs ettiriyoruz. Tesisimizde bulunan görevlilerimiz de su altı canlıları hakkında öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bilgilendiriyor" dedi.

Koi balıklarını elleriyle besleyen Afrikalı öğrenciler, Deniz Dünyası'nın birçok notasında hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlarını ölümsüzleştirdiler. - ANKARA