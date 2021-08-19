Afrika'dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alan Kanadalı 18 yıl hapse mahkum edildi
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Afrika'dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alan Kanadalı 18 yıl hapse mahkum edildi

Afrika'dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alan Kanadalı 18 yıl hapse mahkum edildi
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'nın Montreal kentinde yaşayan bir kişi, 8 yaşındaki bir kızı Afrika'daki ailesinden satın almak ve cinsel olarak istismar etmekten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kanada'nın Montreal kentinde yaşayan bir kişi, 8 yaşındaki bir kızı Afrika'daki ailesinden satın almak ve cinsel olarak istismar etmekten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CTV'deki habere göre, Montreal polisi, çocuk istismarı görüntüleriyle ilgili açtığı soruşturma kapsamında, 60 yaşındaki Sylvain Villemaire'yi gözaltına aldı.

Zanlının evinde tesadüfen bulunan 11 yaşındaki ismi açıklanmayan Afrikalı kızın, 8 yaşındayken Afrika'dan geldiğini öğrenen polis, soruşturmayı derinleştirdiğinde küçük kızın 3 yıldır cinsel istismara maruz kaldığını belirledi.

Montreal'de dün hakim karşısına çıkarılan Villemaire, Yargıç Pierre Labelle tarafından "reşit olmayanların cinsel istismarı, insan ticareti ve çocuk istismarı görüntüleri bulundurmak ve dağıtmak" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Yargıç Labelle, Villemaire'nin internet ve sosyal medya kullanmasını 25 yıl boyunca ve oyun alanları ile yüzme havuzları gibi 16 yaşından küçük çocukların sıkça ziyaret ettiği halka açık yerlere girişini de süresiz olarak yasakladı.

Evinde 8 bin çocuk istismarı görüntüsü bulundu

Haberdeki bilgilere göre, risk altındaki gençlere yardım etme konusunda psikoeğitim alanında uzmanlaşmış Villemaire, 2015'te Afrika'ya gitti. Burada kızın annesiyle barınma ve içme suyu için para ödemesi karşılığında kızını onunla Kanada'ya göndermesi konusunda anlaştı. Kıza da ona daha iyi bir hayat vereceğini ve bakacağını söyledi.

Polis, Villemaire'nin evinde 8 bin çocuk istismarı görüntüsü de buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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