Afrika'daki Kovid-19 vakaları 15 bini geçti
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Afrika, Güncel

Afrika'daki Kovid-19 vakaları 15 bini geçti

Afrika'da 52 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüste (Kovid-19) vaka sayısı 15 bini geçti.

14.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:24
Afrika'daki Kovid-19 vakaları 15 bini geçti

Afrika'da 52 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüste (Kovid-19) vaka sayısı 15 bini geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, son 24 saatte yaklaşık 750 yeni vaka tespit edilirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 15 bin 249 oldu.

Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 816'ya yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen ülkelere göre vaka, ölü ve iyileşenlerin sayıları şöyle:

Ülkeler

Vakalar

 Ölümler

İyileşenler

Güney Afrika

 2272

 27

 410

Mısır

 2190

 164

 488

Cezayir

 1914

 293

 591

Fas

 1763

 126

 203

Kamerun

 820

 12

 130

Tunus

 726

 34

 43

Fildişi Sahili

626

6

 89

Gana

566

8

4

Nijer

 548

13

86

Burkina Faso

515

28

170

Kaynak: AA

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