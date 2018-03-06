AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye'nin Afrika ülkelerine sadece dostluk ve kardeşlik elini uzattığını kaydetti.

Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen hafta Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye düzenlenen resmi ziyaret ve temaslara eşlik ettiğini belirtti.

Türkiye ile Afrika ilişkilerinin 10. yüzyıla dayandığını ifade eden Tin, şunları kaydetti:

"Bizler Türkiye olarak Afrika ülkeleriyle eşit ortaklık ve saygıya dayalı bir işbirliği geliştirmek için yola koyulduk. Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'de karşılaştığımız tablo bizleri son derece mutlu etti. Bölge halkının ülkemize ve liderimize duyduğu yoğun sevgi ve coşkusu bizleri gururlandırdı.

Ziyaret ettiğimiz Afrika ülkesi liderlerinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemizi İslam dünyasının sesini duyuran bir lider olarak görmesi de sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu açıkça ortaya koyuyor. FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devri konusunda da Afrika ülkeleri ile var olan işbirliğimiz kararlılıkla sürüyor. Bu konuda ziyaret ettiğimiz ülkelerin girişimleri, çaba ve gayretleri bizleri son derece memnun etmektedir."

Afrika'da artık sömürge düzeninin son bulması gerektiğini aktaran Tin, "Türkiye olarak Afrika ülkelerine sadece dostluk ve kardeşlik elimizi uzatıyor, işbirliği temelinde tarihe not düşüyor ve Afrika'da yeniden doğuyoruz. Biz Batı'nın yaklaşımına uygun bir yaklaşımı asla doğru bulmuyoruz. Afrika ülkeleriyle var olan ilişkilerimizi daha da geliştirmek için Cumhurbaşkanımız nezdinde gerçekleşen bu temaslar son derece olumlu havada geçti ve verimli sonuçları beraberinde getirdi.

Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olan Cezayir ile başlayan resmi temaslarımız bölgede geleceği inşa etmek adına önemli antlaşmaların yapıldığı güzel bir havada gerçekleşti." ifadelerini kullandı.