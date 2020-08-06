Afrika'da vaka sayısı 1 milyona yaklaştı Dünya genelinde vaka sayısı 19 milyonu aştı.

Dünya genelinde vaka sayısı 19 milyonu aştı. 711 binden fazla insan hayatını kaybetti. Salgınla mücadele sürüyor. Kovid*19 ile mücadele kapsamında şu ana kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyonu geçti. Hala aktif 7 milyon korona virüs vakası var. Avustralya'da başlayan ikinci dalga nedeniyle ülkede vaka sayısı 20 bine yaklaştı.

Hızla yayılan virüs Afrika kıtasını da çemberine aldı. Zira vaka sayısı 1 milyona yaklaştı. Ölü sayısı da 536 artışla 21 bini geçti.

(İHA)

Kaynak: İHA