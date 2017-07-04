Cezayir yönetimi, Afrika Kıtası ve dışındaki terör örgütlerinin bünyesinde 5 binden fazla Afrikalının bulunduğunu bildirdi.



Cezayir Başbakanı Abdulmecid Tebbun, Afrika'da terörle mücadele koordinatörlüğü görevini üstlenen Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın temsilcisi sıfatıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki 29. Afrika Birliği Zirvesi'ne bir rapor sundu.



Cezayir Haber Ajansı APS'ye göre, Tebbun'un sunduğu raporda, farklı uyruklardan 5 bini aşkın Afrikalının kıta içinde ve diğer çatışma bölgelerinde terör örgütlerinin safında yer aldığı kaydedildi.



Raporda, bu kişilerin kendi ülkelerine ya da bölgedeki başka ülkelere döndüklerinde de Afrika için büyük bir sorun teşkil ettiği vurgulandı.



Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri İsmail Şarki 2014 yılının sonunda Cezayir'de düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, terör örgütü DEAŞ saflarında yer alan 4 binden fazla Afrikalı olduğunun tahmin edildiğini söylemişti.