Afrika'da son kullanma tarihi geçen 75 bin doz Kovid-19 aşısı imha edilecek

Afrika kıtası genelinde son kullanma tarihi dolan 75 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "çöpe gitti".

Afrika kıtası genelinde son kullanma tarihi dolan 75 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "çöpe gitti".

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Malavi Sağlık Bakanı Charles Mwansamba, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) aksi yöndeki tavsiyelerine rağmen süresi geçen aşıları kullanma riskine girmeyeceklerini duyurdu.

DSÖ'nün aşıları saklamayı sürdürme tavsiyesinden daha önce aşıların soğuk zincirinden çıkarıldığını hatırlatan Mwansamba, süresi geçmiş aşıları kullanmanın halkı korkutabileceğini kaydetti.

Güney Sudan Kovid-19'la Mücadele Ekibi Yöneticisi Richard Laku da süresi geçen Kovid-19 aşılarının kullanılmayacağını yineleyerek 59 bin aşının imha edileceğini belirtti.

Africa CDC, geçen hafta, 13 ülkeye gönderilen bazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının son kullanma tarihinin geçtiğini ancak aşıların gerçek raf ömrünün 3 ay daha uzun olduğu gerekçesiyle "kullanılabileceğini" açıklamıştı.

Kıtadaki Kovid-19 vakası sayısı 4,5 milyonu geçerken, yaşamını yitirenlerin sayısı 120 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş