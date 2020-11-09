Afrika'da son 24 saatte yaklaşık 12 bin 490 kişide Kovid-19 tespit edildi
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Afrika'da son 24 saatte yaklaşık 12 bin 490 kişide Kovid-19 tespit edildi

09.11.2020 07:51 | Son Güncelleme: 09.11.2020 07:54
Afrika'da son 24 saatte yaklaşık 12 bin 490 kişide Kovid-19 tespit edildi

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 893 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 893 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 490 artarak 1 milyon 893 bin 619 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 238 artışla 45 bin 433'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 809 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 272, Fas'ta ise 4 bin 368 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 737 bin 278'i buldu. Bu ülkeyi 256 bin 781 vakayla Fas ve 109 bin 201 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 595 bin 468 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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