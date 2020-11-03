Afrika'da son 24 saatte 7 bin 980 kişide Kovid-19 tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afrika'da son 24 saatte 7 bin 980 kişide Kovid-19 tespit edildi

03.11.2020 07:51 | Son Güncelleme: 03.11.2020 07:54
Afrika'da son 24 saatte 7 bin 980 kişide Kovid-19 tespit edildi

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 813 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 813 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 980 artarak 1 milyon 813 bin 800 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 217 artışla 43 bin 641'e ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 465 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 291, Fas'ta ise 3 bin 826 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 727 bin 595'i buldu. Bu ülkeyi 225 bin 70 vakayla Fas ve 107 bin 925 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 481 bin 404 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İlgili Haberler

Fransa'da son 24 saatte 46 bin 290 yeni vaka tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 46 bin 290 yeni vaka tespit edildi
İspanya'da son 24 saatte 23 bin 580 yeni Covid-19 vakası
İspanya'da son 24 saatte 23 bin 580 yeni Covid-19 vakası
- Polonya'da günlük vaka sayısında yeni rekor- Polonya'da son 24 saatte 18 bin 820 vaka tespit edildi
- Polonya'da günlük vaka sayısında yeni rekor- Polonya'da son 24 saatte 18 bin 820 vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Gökhan Alkan Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Samatta Tisserand Eddie Newton Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afrika'da son 24 saatte 7 bin 980 kişide Kovid-19 tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 07:54:27. #1.15#
title