Afrika'da son 24 saatte 7 bin 662 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Afrika'da son 24 saatte 7 bin 662 Kovid-19 vakası tespit edildi

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 bin 662'ye yükseldi.

Afrika'da son 24 saatte 7 bin 662 Kovid-19 vakası tespit edildi
26.08.2020 07:31 | Son Güncelleme: 26.08.2020 07:34

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 bin 662'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 662 artarak 1 milyon 207 bin 623'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 283 artışla 28 bin 334'e çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 308 ölümle Güney Afrika, 5 bin 298 ölümle Mısır, 1466 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 613 bin 17, bu ülkeyi 97 bin 619 vaka ile Mısır ve 54 bin 528 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 934 bin 192 kişi ise iyileşti.

Kaynak: AA

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