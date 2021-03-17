Afrika'da son 1 haftada Kovid-19 vaka sayısı azaldı
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Afrika'da son 1 haftada Kovid-19 vaka sayısı azaldı

17.03.2021 03:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 03:04
Afrika'da son 1 haftada Kovid-19 vaka sayısı azaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son 1 hafta azaldığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son 1 hafta azaldığını bildirdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "Bir önceki haftaya göre vaka sayılarında yüzde 13,3'lük düşüş kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

Salgına karşı alınan tedbirlerin vaka sayısındaki düşüşte etkili olduğuna işaret edilen açıklamada, "Kıtadaki 31 ülke vaka sayısında düşüş kaydetti, 15 ülkede ise artış yaşandı." bilgisi verildi.

Vaka sayısı en fazla artan ülke Etiyopya oldu.

Kıtada Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 4 milyonu geçti, iyileşenlerin sayısı ise 3,7 milyona yaklaştı.

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle 108 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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