Afrika'da Omicron varyantının görüldüğü ülke sayısı 11 oldu

Afrika Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü John Nkengasong, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının kıtada 11 ülkede görüldüğünü bildirdi.

Nkengasong, haftalık basın toplantısında, Omicron varyantının geçen haftadan bu yana Uganda, Zambiya, Senegal, Tunus, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye de girerek 11 ülkede görüldüğünün tespit edildiğini ifade etti.

12 ülkenin salgında 4. dalgayla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Nkengasong, Morityus'un ise 5. dalgayla mücadele ettiğini kaydetti.

Nkengasong, Afrika'daki vaka sayılarının, bir önceki haftaya göre, yüzde 88 artış gösterdiğine ve vakaların çoğunluğunu Güney Afrika ülkelerinin oluşturduğuna işaret etti.

"Serum Enstitüsü bizi yüzüstü bıraktı"

Afrika'da aşı üretilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Nkengasong, AstraZeneca aşılarını üreten Hindistan'daki Serum Enstitüsünün görüşmeleri keserek Afrika'yı yüzüstü bıraktığını açıkladı.

Bugüne kadar 8,7 milyon vaka ve 220 bin ölümün görüldüğü kıtada, Kovid-19 kaynaklı ölüm oranı yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti.

Yeni varyant, kıtada ilk olarak Nijerya, Gana, Güney Afrika ve Botsvana'da görülmüştü.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet