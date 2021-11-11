Afrika'da nüfusun sadece yüzde 6,6'sı Kovid-19'a karşı aşılandı

ADDİS Afrika Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi (Africa CDC), kıta genelinde nüfusun yüzde 6,6'sının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandığını açıkladı.

Africa CDC Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, şimdiye kadar kıta genelinde 8,5 milyon kişide Kovid-19 tespit ettikleri bilgisini paylaştı.

Afrika'da salgına karşı nüfusun yüzde 9,20'sinin kısmen, yüzde 6,6'sının ise tamamen aşılandığını belirten Nkengasong, virüs tespit edilen 7,96 milyon kişinin de iyileştiğini sözlerine ekledi.

Nkengasong, kıta genelinde Kovid-19 kaynaklı yeni vaka ve ölümlerde azalma olduğunu vurguladı.

Afrika'ya 357 milyon doz Kovid-19 aşısının geldiği bilgisini paylaşan Nkengasong, bu aşılardan 204 milyonunun yapıldığını kaydetti.

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