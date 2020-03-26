Afrika'da nesli tükenmekte olan gergedanların sayısı her geçen yıl artıyor Afrika'da nesli tükenme tehlikesi altında olan siyah gergedanların sayısı yavaş olsa bile artmaya devam ediyor. Ancak gergedanlar için en büyük tehlike hala kaçak avcılık

Afrika'da nesli tükenme tehlikesi altında olan siyah gergedanların sayısı yavaş olsa bile artmaya devam ediyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) raporunda göre 2012-2018 yılları arasında her yıl yüzde 2,5 civarında bir nüfus artışı ile siyah gergedan sayısı 4 bin 845'ten 5 bin 630'a çıktı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com