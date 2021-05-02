Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 606 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 606 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 606 bini geçti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 606 bin 45'e yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 606 bin 45'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 122 bin 411'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 4 milyon 606 bin 45'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 134 bin 941'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da 15 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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