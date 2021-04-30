Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 588 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 588 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 588 bini geçti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 588 bin 156'ya yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 588 bin 156'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 121 bin 854'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 4 milyon 588 bin 156'ya yükselirken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 112 bin 663'e ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Kovid-19 vakalarının sayısının tespit edilenden daha fazla olduğunu belirtti.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da 15 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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