Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 400 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 4 milyon 400 bine yaklaştığı bildirildi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 4 milyon 400 bine yaklaştığı bildirildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle kıtada 116 bin 275 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 397 bin 49'a yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 934 bin 497'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak