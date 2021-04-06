Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 315 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 315 bin 812'ye çıktı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 315 bin 812'ye çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle kıtada 114 bin 378 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 315 bin 812'ye ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 864 bin 317'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hükümetlere Kovid-19 salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş