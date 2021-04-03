Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 276 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 287 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 287 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle kıtada 113 bin 703 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısının 4 milyon 287 bin 320'ye ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 844 bin 402'ye çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Üçüncü dalga uyarısı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi dün hükümetlere Kovid-19 salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği uyarısında bulunmuştu.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şimdiye kadar Afrika'da 45'ten fazla ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu