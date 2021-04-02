Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 276 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 276 bini geçti

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 276 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 276 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 276 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle kıtada 113 bin 468 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısının 4 milyon 276 bin 47'ye ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 814 bin 977'ye çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Üçüncü dalga uyarısı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) dün hükümetlere Kovid-19 salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği uyarısında bulunmuştu.

Africa CDC, sürü bağışıklığının elde edilebilmesi için kıtadaki yaklaşık 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ını aşılamayı hedefliyor.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şimdiye kadar Afrika'da 45'ten fazla ülkeye, Kovid-19 aşısı gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Adrian Hazal Kaya Hülya Avşar
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Burak Yılmaz İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 276 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 17:33:32. #1.16#
title