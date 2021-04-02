Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 276 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 276 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 276 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle kıtada 113 bin 468 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısının 4 milyon 276 bin 47'ye ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 814 bin 977'ye çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Üçüncü dalga uyarısı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) dün hükümetlere Kovid-19 salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği uyarısında bulunmuştu.

Africa CDC, sürü bağışıklığının elde edilebilmesi için kıtadaki yaklaşık 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ını aşılamayı hedefliyor.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şimdiye kadar Afrika'da 45'ten fazla ülkeye, Kovid-19 aşısı gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş