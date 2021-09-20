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Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 8 milyon 232 bini geçti

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 8 milyon 232 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 232 bin 526 oldu.

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 232 bin 526 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 206 bin 613'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 232 bin 526 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 505 bin 632'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 8 milyon 232 bini geçti - Haberler
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