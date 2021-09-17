Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 8 milyon 200 bine yaklaştı - Haberler
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Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 8 milyon 200 bine yaklaştı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 8 milyon 200 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 197 bin 235 oldu.

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 197 bin 235 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 205 bin 579'a çıktı. Kıtada vaka sayısı 8 milyon 197 bin 235 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 446 bin 790'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.

Afrika Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya ulaşan aşı miktarı 167,5 milyon doza ulaşırken toplam 122 milyon doz aşı yapıldı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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