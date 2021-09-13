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Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 8 milyon 118 bini geçti

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 8 milyon 118 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 118 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 118 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bin 374'e ulaştı. Kıtada vaka sayısı 8 milyon 118 bin 335 olurken iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 340 bin 535'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 145 milyon dozdan fazla aşı ulaştı, 111 milyon kişiye de aşı yapıldı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 8 milyon 118 bini geçti - Haberler
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