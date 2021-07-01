Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 5 milyon 555 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 5 milyon 555 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 5 milyon 555 bini aştı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 5 milyon 555 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 5 milyon 555 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 143 bin 367'ye yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 555 bin 361 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 847 bin 4'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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