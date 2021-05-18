Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta
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Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta

Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında azalış görülmesine rağmen 7 ülkede artışın sürdüğünü duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında azalış görülmesine rağmen 7 ülkede artışın sürdüğünü duyurdu.

DSÖ'nün yayımladığı son raporda, Benin, Eritre, Esvatini, Liberya, Nijerya, Sierra Leone ve Güney Afrika'daki vaka sayılarında yüzde 20'den fazla artış görüldüğü kaydedildi.

Raporda, kıtadaki ölüm rakamlarında azalış olmasına rağmen Hindistan ve dünyanın diğer yerlerinde kaydedilen rakamların Afrika için bir risk oluşturduğuna yer verildi.

Sağlık çalışanlarındaki vaka sayılarının halen endişe verici olduğuna işaret edilen raporda Afrika ülkeleri aşılama çalışmalarını sürdürmeye ve tüm kamu sağlığı önlemlerini almaya davet edildi.

Afrika genelinde vaka sayısı 4 milyon 700 bini aşarken can kaybı 127 bine yaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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