Afrika'da Kovid-19 vakaları 6 bine yaklaştı Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bin 786'ya çıktı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bin 786'ya çıktı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 49 ülkede virüsün bulaştığı 196 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Vaka sayısının 5 bin 786'ya, iyileşenlerin sayısının da 412'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas, Tunus, Burkina Faso, Kamerun, Senegal ve Gana olarak sıralandı.

Kaynak: AA