Afrika'da Kovid-19 vakaları 40 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afrika'da Kovid-19 vakaları 40 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 vakaları 40 bini geçti
02.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:48

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 40 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 40 bini geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada son 24 saatte yaklaşık 1731 yeni vaka tespit edildi, virüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 749 oldu.

Afrika'da hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bu yana 49 kişi artarak, 1689'a ulaştı.

Kıta genelinde iyileşenlerin sayısı 13 bin 383'e yükseldi.

Kıtada ilk olarak Mısır'da görülen ve Avrupa'dan geldiği belirtilen Kovid-19 vakaları, güneydeki Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun'da görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı Haberler
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Beklenen haberi Bakan Soylu duyurdu: Koronavirüs salgınında genel yayılım bitti Haberler
Beklenen haberi Bakan Soylu duyurdu: Koronavirüs salgınında genel yayılım bitti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Haberler
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
İki gün önce alınan motosikleti kamyonet ezdi
İki gün önce alınan motosikleti kamyonet ezdi
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir
İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Sibel Can Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Ali Koç Selçuk İnan Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Mayıs Kadın Ramazan 1 Mayıs
Şu an buradasınız: Afrika'da Kovid-19 vakaları 40 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 10:19:23. #1.15#
title