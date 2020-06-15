Afrika'da Kovid-19 vakaları 242 bini aştı Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 242 bini geçti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 242 bini geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vakaları artışını sürdürerek 242 bin 106'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 bin 464'a yükseldi.

Kıtada şimdiye kadar 109 bin 977 kişi de hastalığı yendi.

Güney Afrika ülkeleri, toplam 73 bin 636 vaka sayısıyla tüm bölgeler içinde salgının en fazla görüldüğü yer oldu.

Kuzey Afrika'da 67 bin 607, Batı Afrika'da 51 bin 267, Doğu Afrika'da 26 bin 661 ve Orta Afrika'da 22 bin 935 vaka görüldü.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler 70 bin 38 vakayla Güney Afrika ve 44 bin 598 vakayla Mısır oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1575'e, Güney Afrika'da 1480'e, Cezayir'de 767'ye, Sudan'da 459'a, Nijerya'da 420'ye, Kamerun'da 214'e ve Fas'ta 212'ye çıktı.

Kaynak: AA