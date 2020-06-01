Afrika'da Kovid-19 vakaları 150 bine yaklaştı
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Afrika'da Kovid-19 vakaları 150 bine yaklaştı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın diğer bölgelerinden daha geç ulaştığı Afrika ülkelerinde vaka sayılarındaki hızlı yükseliş devam ederek 150 bine yaklaştı.

Afrika'da Kovid-19 vakaları 150 bine yaklaştı
01.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:07

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın diğer bölgelerinden daha geç ulaştığı Afrika ülkelerinde vaka sayılarındaki hızlı yükseliş devam ederek 150 bine yaklaştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte yaklaşık 6 bin artarak 147 bin 99'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 61 bin 808'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 228'e ulaştı.

Mısır ve Güney Afrika en fazla vakanın görüldüğü yerler

En fazla vaka görülen bölgelerin başında Kuzey ve Güney Afrika gelirken, Doğu Afrika'da geçen haftadan bu yana önemli artış görüldü.

Kuzey Afrika'da 43 bin 949 vaka tespit edilirken, Batı Afrika'da 35 bin 125, Güney Afrika'da 34 bin 888, Doğu Afrika'da 17 bin 42 ve Orta Afrika'da ise 16 bin 95 vaka kaydedildi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Cezayir, Fas, Gana, Kamerun ve Sudan oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 959, Güney Afrika'da 683, Cezayir'de 653, Nijerya'da 287, Sudan'da 286, Fas'ta 205 ve Kamerun'da 197'ye yükseldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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