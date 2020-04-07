Afrika'da Kovid-19 vakaları 10 bini geçti Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 10 bin 75'e ulaştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 10 bin 75'e ulaştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 73 kişi artarak 487'ye yükseldi.

Son 24 saatte yaklaşık 1000 yeni vaka tespit edilirken, iyileşenlerin sayısı da 813'ten 913'e çıktı.

Afrika'da önlemler kapsamında şu ana kadar 43 ülke sınırlarını tamamen kapatırken, 7 ülke de uluslararası hava trafiğini sonlandırdı.

Kaynak: AA