Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 binden fazla arttı
06.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:30
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 234 artarak 49 bin 352 oldu.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 234 artarak 49 bin 352 oldu.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 234 artarak 49 bin 352'ye çıktı.
Şimdiye kadar 16 bin 315 kişi de sağlığına kavuştu.
Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 24 saatte 116 kişi artarak 1959'a ulaştı.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun oldu.
Kaynak: AA