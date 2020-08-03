Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 960 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 960 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 961 bin 242'ye yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 960 bini aştı
03.08.2020 03:27 | Son Güncelleme: 03.08.2020 04:19

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 961 bin 242'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 12 bin 512 artarak 961 bin 242 oldu.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 329 artışla 20 bin 347'ye ulaştı.?

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 8 bin 366 ölümle Güney Afrika, 4 bin 865 ölümle Mısır ve 1231 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 511 bin 485 oldu, bu ülkeyi 94 bin 483 vaka ile Mısır, 43 bin 537 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 615 bin 335 kişi ise hastalığı yendi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor Spor
Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü Magazin
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı Magazin
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı 3. Sayfa
Lunaparkta "çarpışan otoya çok çarptın" kavgası: 4 yaralı
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı Magazin
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi Teknoloji
SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla oldukça beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla oldukça beğeni topluyor
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, ölüm tehditleri alıyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, ölüm tehditleri alıyor
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk İlhan Cihaner Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Ajda Pekkan Orhan Gencebay
Spor Beto Gökhan Gönül Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı
Daha Fazla Bakan Düğün Bayram Instagram
Şu an buradasınız: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 960 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 04:30:50. #1.14#
title