Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 930 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 930 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 931 bin 777'ye yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 930 bini aştı
01.08.2020 04:31 | Son Güncelleme: 01.08.2020 04:31

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 931 bin 777'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 19 bin 156 artarak 931 bin 777 oldu.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 364 artışla 19 bin 726'ya yükseldi.?

Kıtada Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 8 bin 5 ölümle Güney Afrika, 4 bin 805 ölümle Mısır ve 1210 ölümle Cezayir'de görüldü.

Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 493 bin 183 oldu, bu ülkeyi 94 bin 78 vaka ile Mısır, 43 bin 151 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 583 bin 665 kişi ise hastalığı yendi.

Kaynak: AA

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