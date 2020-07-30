Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 890 bini aştı
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 890 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tespit edilenlerin sayısı 894 bin 421'e yükseldi.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 890 bini aştı
30.07.2020 03:41 | Son Güncelleme: 30.07.2020 05:03

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tespit edilenlerin sayısı 894 bin 421'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 16 bin 828 artarak 894 bin 421'e yükseldi.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 361 artışla 18 bin 901'e çıktı.?

Kıtada Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 7 bin 497 ölümle Güney Afrika, 4 bin 728 ölümle Mısır ve 1186 ölümle Cezayir'de görüldü.

Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 471 bin 123'e ulaştı, bu ülkeyi 93 bin 356 vaka ile Mısır, 42 bin 208 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 543 bin 503 kişi ise hastalığı yendi.

Kaynak: AA

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