Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 408 bini geçti

Afrika'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 408 bin 346 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 bin 356'ya çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 408 bin 346 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 680 bin 375'e yükseldi.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.