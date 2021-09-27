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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 310 bini geçti

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 310 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 312 bin 887 oldu.

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 312 bin 887 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 209 bin 356'ya çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 312 bin 887 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 602 bin 345'e yükseldi.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.

Afrika Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 181 milyon doz aşı ulaştı, 136 milyon kişiye de aşı yapıldı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 310 bini geçti - Haberler
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