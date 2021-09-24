Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 285 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 285 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208 bin 244'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 285 bin 683 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 572 bin 861'e yükseldi.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dün yapılan açıklamada, Afrika nüfusunun yüzde 70'inin Eylül 2022'ye kadar aşılanması yönündeki hedefin yakalanması için kıtaya gönderilen aylık aşı miktarının 7 kattan fazla artması gerektiğine dikkat çekilmişti.