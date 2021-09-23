Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 269 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 269 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 207 bin 760'a çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 269 bin 694 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 553 bin 454'e yükseldi.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.