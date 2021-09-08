Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 26 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 26 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 26 bini geçti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 26 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 26 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 956'ya ulaştı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 26 bin 643 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 193 bin 911'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 130 milyon dozdan fazla aşı ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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