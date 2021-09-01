Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 860 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 860 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 860 bini geçti
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 860 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 860 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 bin 806'ya ulaştı. Kıtada vaka sayısı 7 milyon 863 bin 512 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 977 bin 137'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 130,1 milyon doz aşı ulaştı.

Yaklaşık 93,4 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı yüzde 2,5 düzeyinde bulunuyor. En fazla aşının yapıldığı ülke ise 31 milyon dozla Fas.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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