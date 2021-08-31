Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 838 bini geçti
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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 838 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 838 bini geçti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 838 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 838 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 195 bin 971'e yükseldi.

Afrika'da vaka sayısı 7 milyon 838 bin 973'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 945 bin 519'a ulaştı.

Kıtada vakalar en fazla Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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